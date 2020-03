Pier Silvio Berlusconi, lettera aperta ai dipendenti. La decisione Mediaset

Coronavirus, la lettera di Pier Silvio Berlusconi al personale aziendale: “Siamo in un momento che nessuno aveva mai vissuto prima d’ora“

Sono settimane davvero difficili per il nostro Paese che sta combattendo contro un nuovo nemico: il Covid-19. Il virus, la cui cura è ancora ignota, sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale e l’economia italiana. In questo momento delicato, Pier Silvio Berlusconi ha scritto una lunga lettere indirizzata ai suoi dipendenti.

La lettera di Pier Silvio Berlusconi

L’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus sta danneggiando l’intero Paese. Molti sono i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno espresso la loro vicinanza a tutte quelle persone che hanno contratto la malattia e soprattutto per chi ha perso i propri cari. In merito a questo delicato momento, Pier Silvio Berlusconi ha scritto una lettere indirizzata a tutti coloro che lavorano per i suoi programmi.

Nel dettaglio, l’amministratore delegato Mediaset ha scelto di sospendere numerose trasmissioni di intrattenimento per garantire maggiore informazione.

Le parole dell’amministratore delegato Mediaset

Queste sono le parole di Pier Silvio Berlusconi per il suo personale aziendale:

“Siamo in un momento che nessuno aveva mai vissuto prima d’ora. Tutta l’Italia coinvolta in una severissima allerta sanitaria. Come avrete capito, Mediaset ha agito tempestivamente mettendo in atto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza di tutti noi.”

L’amministratore delegato ha poi aggiunto:

“Ma allo stesso tempo abbiamo agito dal punto di vista organizzativo per continuare ed assicurare il funzionamento della nostra Azienda e poter fare gli editoria pieno regime anche in queste circostanze così difficili. Mi rivolgo quindi a tutti voi perché oggi più che mai sento la necessità di ringraziarvi.”

Nel post seguente, potete leggere l’intera lettera dedicata ai suoi dipendente pubblicata sull’account ufficiale Instagram di Mediaset: