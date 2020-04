Coronavirus, perde tutto poi vince alla lotteria: la storia del papà miracolato

La storia incredibile di un papà disoccupato a causa del coronavirus che diventa miliardario con un colpo di fortuna inaspettato e fa sognare il mondo.

La vicenda dell’australiano padre di famiglia che vince alla lotteria quando tutto sembrava perduto a causa del coronavirus dà speranza al mondo di uscire dal momento di crisi. Ecco la storia incredibile.

La storia del miracolo che fa sognare

La storia da film arriva da Adelaide uno dei centri maggiori dell’Australia ed ha come protagonista un uomo che non ha voluto divulgare la sua identità come riporta viagginews.

Si sà solo che è un padre di famiglia con un bimbo piccolo e tante responsabilità che in questo periodo di emergenza coronavirus se la stava passando male come molte famiglie ben sanno.

L’uomo infatti aveva perso il lavoro proprio per le misure anticoronavirus e la sua vita con un bimbo piccolo ed una famiglia da mantenere si era di molto complicata.

L’uomo ha così deciso di tentare il tutto per tutto affidandosi alla Dea Bendata.

Ha infatti acquistato un biglietto della lotteria “Set for Life” ed ha vinto 4,5 milioni di dollari.

“Quando ho scoperto che avevo vinto ho svegliato mia moglie per dirglielo..lei ha urlato”.

Ha raccontato il fortunato nuovo miliardario.

I soldi gli verranno corrisposti ad intervalli regolari, circa 20mila al mese, per circa 20 anni così che avrà una rendita assicurata per lui e famiglia.

La situazione del coronavirus nel mondo

I dati provenienti dal mondo non fanno pensare ad una rapida soluzione dell’emergenza da coronavirus anche se in molti Paesi si sta cominciando a parlare di riaperture graduali del lockdown.

Secondi gli ultimi bollettini nel mondo i casi dei positivi al Covid-19 sono quasi due milioni con 125mila morti totali e 471mila ricoveri come riporta abcnews.

Gli Usa sono in testa con 589 mila casi, +16mila i nuovi contagi, dove però si parla già di possibili piani di riapertura come hanno dichiarato non solo Trump ma anche Biden il candidato alla presidenza.