Coronavirus, “Paura per i miei figli”: le parole di Alberto di Monaco

Alberto di Monaco in quarantena perché risultato positivo al coronavirus è preoccupato di aver contagiato i figli, ecco le sue ultime dichiarazioni.

Il coronavirus è giunto anche nel Principato di Monaco ed il Principe Alberto risultato positivo al tampone è in isolamento. Le sue prime parole dopo la notizia sono per i suoi bambini lontani da lui.

I dati della diffusione del coronavirus nel mondo

Gli aggiornamenti sulla diffusione del virus arrivano costanti e sno numeri che fanno impressione: 300mila contagi nel mondo con circa 13mila morti.

Mentre in Cina la situazione pare ora in via di normalizzazione, in Europa i contagi aumentano con l’Italia in testa (42mila) ma seguono in aumento Spagna (25mila casi), Germania(16mila) e Regno Unito(5mila). Numeri in crescita anche per Usa e Africa.

Le misure di contenimento e di prevenzione stanno man mano venendo approvate in tutti i Paesi allo scopo di limitare la diffusione ma i positivi aumentano e non ne sono esenti capi di Stato, attori, vip e Relai.

Uno di questi come si è appreso nelle scorse giornate è Alberto di Monaco.

Il Principe è infatti risultato positivo al test per il Covid-19 al quale si è sottoposto dopo che un suo collaboratore era stato contagiato.

Il comunicato ufficiale del Principato recita che :

“Il suo stato di salute non desta alcuna preoccupazione”

Ma ora arrivano le sue parole a chiarire quali siano le paure di un padre, pur personaggio noto e di potere, in questo momento di emergenza sanitaria e di paura generale per la diffusione del virus.

Le parole del Principe Alberto positivo al Covid-19

£ giorni dopo l’annuncio di positività dato dal ministro Serge Telle anche il Principe Alberto di Monaco annunciava di essere positivo al Covid-19.

Da allora, ad inizio di questa settimana, sta affrontando come da protocollo l’isolamento obbligatorio nel suo Palazzo Privato continuando ad occuparsi dei suoi impegni lavorativi.

Viene costantemente monitorato dai medici poiché Alberto ha in passato sofferto di una forma aggressiva di polmonite che lo rende un paziente a cui prestare molta attenzione in questa situazione.

A People parla lui stesso dei suoi sintomi e di come ha scoperto la malattia:

“Il primo sintomo? Il naso che colava. Ora ho una leggera febbre ed un po’ di tosse”

La sua maggiore preoccupazione è la salute dei suoi due figli, i gemelli Jacques e Gabriella che sono stati portati dalla made Charlene in campagna.

“Nelle scorse settimane li ho baciati spesso, spero di non averli contagiati..al momento non hanno sintomi”

Il Principe che ha fatto il test in maniera anonima per non essere trattato diversamente rassicura di sentirsi bene e non si spiega con tutte le accortezze prese come sia stato possibile venire contagiato.