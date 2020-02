Coronavirus a bordo della nave Westerdam attraccata in Cambogia. Tre italiani sono sbarcati senza controllo.

La nave, su cui sono stati effettuati i controlli per il Coronavirus, è attraccata dopo aver cercato di attraccare in cinque porti differenti senza successo.

Un’altra nave in allerta

Oltre alla nave Princess Diamond, i cui passeggeri sono stati messi in quarantena per il Coronavirus, un’altra nave desta preoccupazione. Si tratta della Westerdam che è riuscita ad attraccare a Sihanoukville, in Cambogia dopo che si è vista rifiutare l’ospitalità da ben cinque porti diversi nel mondo. I passeggeri sono stati controllati ma sommariamente e molti di loro sono stati fatti scendere per tornare nei loro paesi di origine. Si tratta di circa mille passeggeri tra cui un’anziana statunitense, positivia al virus mentre si trovava a bordo di un aereo che stava riportando a casa altri 143 passeggeri. Ora, insieme al marito 85 enne, si trova all’ospedale di Kuala Lumpur. Il marito presenta soltanto i sintomi di una polmonite. Tutti coloro che erano a bordo dell’aereo devono essere rintracciati per sottoporsi al test del virus e scongiurare un avvenuto contagio.

Gli italiani a bordo

Dalla nave Westerdam hanno fatto il loro ritorno a casa anche tre italiani i quali sono partiti, presumibilmente, senza essere stati controllati. Il ministero della Salute, però, ha affermato che sono sotto controllo. Due italiani sono rientrati rispettivamente in Germania e Slovacchia, dove vivono e lavorano, mentre un altro è in quarantena volontaria nella sua abitazione. A monitorarlo costantemente le autorità sanitarie della zona. Al momento, non presenta sintomi. Altri due passeggeri sono italo brasiliani e sono ancora a bordo in attesa dei risultati del test al virus.