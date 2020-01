Due persone sospettate di essere affette da Coronavirus a bordo di una nave da Crociera attraccata a Civitavecchia. 7000 persone bloccate a bordo.

Il sindaco di Civitavecchia si è opposto allo sbarco fino a quando non è stato escluso il possibile Coronavirus.

Bloccati a bordo di una nave da crociera

La nave da crociera Costa Smeralda è attraccata a Civitavecchia con a bordo due casi sospetti di Coronavirus. In un primo momento, era stato dato l’ok dalla Sanità Marittima affinché gli altri 7000 passeggeri potessero sbarcare. Il sindaco di Civitavecchia, però, ha deciso di opporsi fino a che non si fosse avuta una diagnosi definitiva. E’ di poco fa la notizia che ha scongiurato la presenza del virus a bordo ma le 7000 persone sono rimaste sulla nave. A loro, sono state riassegnate le cabine e attenderanno almeno fino a domani mattina per sbarcare. I maggiori disagi soprattutto per chi aveva delle coincidenze da prendere o altre tratte di navigazione. Inoltre, la nave stasera avrebbe dovuto continuare la sua navigazione alla volta di La Spezia, tappa che salterà. Anche le 1000 persone che dovevano imbarcarsi questa sera per iniziare la loro crociera, ovviamente, non potranno partire.

Risultati negativi al test per il Coronavirus

I test sono stati eseguiti presso l’Ospedale Spallanzani di Roma. I sospettati erano due turisti cinesi, marito e moglie di Hong Kong. Erano arrivati il 25 gennaio ed erano saliti a bordo nella tappa di Savona. Nel corso di queste ore sono rimasti isolati nell’ospedale di bordo. Questo perché la donna hanno manifestato febbre ed insufficienza respiratoria.