Coronavirus, il papà di una bimba contagiata: “Mia figlia messa alla gogna”

Parla il papà della piccola di 8 anni di Padova risultata positiva al coronavirus. La piccola sta bene, ma i genitori della bimba si sentono messi alla gogna dai concittadini.

Una bimba di 8 anni positiva al coronavirus che gioca e sembra star bene, e l’incubo dei genitori che cercano di cogliere ogni piccolo segnale.

La bimba contagiata a Padova

Un virus che sembrava tenere fuori dall’incubo i più piccoli, ma quanto accaduto in Veneto e in Lombardia negli ultimi giorni ha smentito le supposizioni mediche in merito al contagio.

In provincia di Padova, infatti, a Curtarolo per l’esattezza, una bimba di 8 anni è risultata positiva al tampone del coronavirus. La piccola è asintomatica e sta bene. Solo un po’ di tosse, ma nessuna difficoltà respiratoria.

Con lei è in quarantena tutta la sua famiglia: l’unica a non essere stata contagiata è la sorellina più piccola di 3 anni.

La bimba è una degli 8 minori contagiati, tutti in Lombardia, regione principe del focolaio. Stanno tutti bene, il decorso della malattia nei loro giovani corpi sembra avere conseguenze leggere e non preoccupanti.

“La mia famiglia messa alla gogna”

Nonostante la piccola stia bene e continui a giocare e colorare, i suoi genitori cercano di cogliere in lei ogni minimo segnale della malattia. Alla piccola, come riferisce La Repubblica, è stato spiegato che dentro di lei c’è un piccolo fiore che non le farà del male.

C’è preoccupazione anche per il nonno della bimba, 68enne ricoverato in terapia intensiva dopo aver manifestato i primi sintomi del contagio.

C’è un problema forse parallelo a quello del coronavirus: la gogna a cui il paese padovano ha sottoposta la bambina e la sua famiglia. Nomi e cognomi spiattellati sui giornali: una caccia alle streghe che il papà della piccola non riesce ad accettare.

“Non può essere dignitosa una cosa del genere”

ha detto l’uomo, che in un momento così pesante ha comunque trovato la forza di reagire.