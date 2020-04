Crisi Coronavirus: il monito delle grandi imprese, si rischia il collasso della catena di subfornitura

Emergenza Coronavirus: occorre erogare immediatamente finanziamenti agli artigiani per evitare il collasso della supply chain

Se gli artigiani falliscono anche le grandi imprese sono a rischio default: la crisi economica indotta dal virus cinese e lo stop delle attività produttive “non essenziali” rischiano di collassare la catena di fornitura.

Le grandi aziende con un fatturato tra i 500 milioni e il miliardo di euro e con stabilimenti in più Paesi, in piena emergenza coronavirus, lanciano il monito:

è necessario seguire il modello svizzero ed erogare immediatamente i finanziamenti alle imprese piccolissime.

Il rischio che la catena di fornitura collassi è molto alto.

Se le imprese strutturate non hanno problemi di liquidità e di gestione della tesoreria in quanto vantano rapporti privilegiati con il sistema creditizio, il vero problema è per gli artigiani e gli imprenditori di piccola-media dimensione.

Crisi economica coronavirus: è necessario aiutare gli artigiani

Si rischia che l’intera catena di fornitura collassi: i piccoli imprenditori e gli artigiani che operano per le grandi aziende hanno necessità di immediata liquidità per ripartire.

Si pensi, ad esempio, ad un artigiano specializzato nella lavorazione della concia che lavora per conto di grandi aziende di abbigliamento di lusso.

Se l’artigiano chiude e non riesce a ripartire dopo il lockdown si rischia che anche le grandi imprese non riescano ad approvvigionarsi.

L’altro grande problema riguarda la necessità di pensare velocemente ala Fase 2 e di organizzare la ripartenza prestando attenzione alla sicurezza dei lavoratori.

Decreto Liquidità: prestiti per le imprese

Il Decreto Liquidità approvato dal Governo Conte potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, aumentandone sia la capacità di generare liquidità sia la dotazione finanziaria.

Il Fondo espleta da strumento a supporto della piccola e media impresa a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

È inoltre necessario snellire le procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.