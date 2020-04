Coronavirus, il 4 maggio nuova fuga da Milano: treni per Napoli già pieni

Si preannuncia un nuovo esodo con l’inizio della fase 2 dell’emergenza coronavirus. Treni e aerei per Napoli già pieni per il prossimo 4 maggio.

Nuova fuga da Nord a Sud: già esauriti i biglietti per treni e aerei diretti a Napoli. Quanto accaduto lo scorso 7 marzo, quando la paura del coronavirus mise in fuga i pendolari lombardi, potrebbe infatti ripetersi il prossimo lunedì.

La fuga del 7 marzo

Era il 7 marzo scorso quando le stazioni ferroviarie di Milano vennero prese d’assalto.

La bozza del decreto trapelò prima di diventare ufficiale, scatenando il panico in Lombardia.

Le stazioni ferroviarie del capoluogo lombardo furono prese d’assalto. Centinaia di persone acquistarono un biglietto per il treno interregionale diretto a Salerno.

Ignorate totalmente le raccomandazioni arrivate dal governo.

Una vera e propria folla umana assaltò le biglietterie per guadagnare gli ultimi posti in treno. Molti furono invece quelli che decisero di spostarsi in macchina.

Dall’8 marzo il governo decise di rendere tutta la Lombardia zona rossa, quindi non era più consentito entrare o uscire dalla regione. Il che scatenò il panico nella regione che di lì a poche ore sarebbe diventata una sorta di fortino.

Nuovo esodo il prossimo 4 maggio

Quanto accaduto agli inizi di marzo sembra destinarsi a ripetersi con l’avvio della fase 2. Come evidenzia anche Tgcom24, i biglietti di treni e aerei per la tratta Milano-Napoli sembra siano già esauriti da diversi giorni.

Per l’occasione, Trenitalia ha raddoppiato i convogli. Come già annunciato dal premier Giuseppe Conte, infatti, dal prossimo 4 maggio sarà consentito spostarsi da una regione all’altra per esigenze lavorative, di salute, o per fare rientro nel proprio domicilio.

Intanto, il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha lanciato un allarme per la distanza di sicurezza sugli autobus.

Borrelli, infatti, ha riportato i messaggi discordanti da parte delle compagnie di trasporto pubblico, secondo cui non tutti i mezzi rispetterebbero le distanze, l’uso dei guanti o del gel igienizzante.