Coronavirus, Niccolò è tornato in Italia: le sue condizioni di salute

Lo studente italiano è rientrato questa mattina, con un volo dell’Aeronautica Militare. In Egitto il primo caso di contagio da coronavirus.

Niccolò è tornato in Italia. Ora lo attendono due settimane di isolamento dopo la paura del contagio da coronavirus.

Il rientro in Italia di Niccolò

Un’odissea durata diverse settimane che, finalmente, si è conclusa. Lo studente italiano Niccolò è tornato in italia, con un volo dell’Aeronautica Militare.

Come riporta anche Rainews, il 17enne di Grado, che era bloccato a Wuhan, focolaio dell’epidemia di coronavirus, è arrivato nel nostro Paese con un aereo speciale messo a disposizione dalla marina Militare.

Ad attenderlo all’atterraggio anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Ora Niccolò trascorrerà due settimane in quarantena allo Spallanzani, nonostante i test sul virus abbiano sempre dato esito negativo.

Per due volte il suo rientro in patria era stato rimandato, perché lo studente aveva la febbre e quindi non era possibile organizzarne il rimpatrio.

Questa mattina, Niccolò, che ha viaggiato su una barella isolata, è tornato a casa.

Le sue condizioni sono buone ed il rischio contagio è stato scongiurato, ma dovrà comunque sottoporsi alle due settimane di isolamento allo Spallanzani.

Il primo contagio in Africa

Intanto questa mattina è stato confermato il primo caso di coronavirus in Africa. Il paziente, un cittadino cinese, è stato posto in isolamento,

Una situazione che potrebbe causare non pochi danni economici al continente nero, tra i primi partner della Cina. In aumento anche le vittime del virus nella zona del focolaio dell’epidemia.

Almeno sei gli operatori deceduti a causa del contagio, primo fra tutti Li Wenliang, il medico che per primo aveva lanciato l’allarme e non era stato creduto.

Il numero delle persone contagiate dal coronavirus è salito a 66.492, mentre i decessi sono finora 1523. Oltre 11mila pazienti versano in condizioni molto gravi.