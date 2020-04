La situazione del coronavirus nel mondo non sembra migliorare e le notizie che arrivano non sono rassicuranti.

Ci sono aggiornamenti sulla situazione del coronavirus nel mondo e solo nelle Filippine un uomo è stato ucciso per non aver indossato la mascherina.

Uomo ucciso nelle Filippine

Il Covid 19 sta mettendo in ginocchio la popolazione mondiale e gli aggiornamenti che arrivano da ogni parte del mondo non sono positivi. Il caso che sta facendo più discutere è nelle Filippine dove un uomo è stato ucciso per non aver voluto indossare la mascherina.

L’uomo di 63 anni – come citano i media locali – avrebbe aggredito un agente dopo essere stato rimproverato per la mancata mascherina: lo stesso ha aperto il fuoco uccidendolo. Il Presidente Duterte ha ordinato nei giorni scorsi a militari e polizia di aprire il fuoco, in caso di disobbedienza o violazione della quarantena. I militari hanno dunque applicato la norma come da autorizzazione del Presidente.

La situazione nel mondo

La situazione nel resto del mondo non sembra essere positiva, con la registrazione di nuovi contagi e decessi. In Germania, per esempio, nelle ultime 24 ore sono stati confermati 3.677 casi con un bilancio che raggiunge i 92 morti – dati del Robert Koch Institute. Il numero di decessi totale è di 1.434 mentre quello dei contagiati 95.391.

Negli Stati Uniti è emergenza e ci sono 1.200 morti solo nelle ultime 24 ore, come evidenziato dalla Johns Hopkins University. Un Paese in ginoccchio con 337.072 casi di infezione e più di 9.000 decessi.

A New York è arrivata intanto la nave militare che fungerà da ospedale per tutti i malati da Covid 19:

“il governo federale è l’unico che può aiutare la città a raggiungere il livello di prontezza che serve di fronte alla pandemia, per salvare più vite umane possibili”

Ha commentato il Sindaco di New York.