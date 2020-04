L’emergenza coronavirus ha toccato tutto il mondo. In particolare, negli Stati Uniti si è registrato un nuovo triste primato: sono stati raggiunti i 1400 decessi in 24 ore.

Coronavirus: il presidente Trump non vuole procedere al lockdown totale nonostante i dati preoccupanti. Sono oltre 7 mila i morti causati dal virus.

Gli aggiornamenti dagli Stati Uniti

In tutti gli Stati Uniti il numero di contagiati da coronavirus è salito a 278.400. Il numero dei morti, invece, ha superato i 7100. Nella sola giornata di ieri si sono superati i 1480 decessi. Lo stato di New York resta quello più colpito con 102.863 contagiati e oltre 3mila deceduti. Nonostante questo triste primato, il presidente Donald Trump ha deciso di non promuovere un lock down totale a livello nazionale e, come si legge su Sky Tg24 ha affermato:

“Lasceremo la decisione sull’ordine ai cittadini di stare a casa ai singoli governatori, Stato per Stato. In Italia e Spagna è diverso, loro hanno un problema più grande”.

Una dichiarazione che arriva nonostante le pressioni da parte di chi, alla Casa Bianca, sta cercando di gestire l’emergenza. Nelle scorse ore, infatti, si sono registrate delle tensioni tra il presidente ed Anthony Fauci, infettivologo che è sostenitore di una linea più dure per contrastare l’epidemia.

Nel frattempo, negli Stati Uniti è stato dato nuovo impulso alla produzione di respiratori polmonari mentre sono state bloccate le forniture di materiale di protezione all’estero.

Gli aggiornamenti dal continente europeo

In tutta Europa sono circa 40 mila le persone decedute a causa del coronavirus.

689 decessi si contano nel Regno Unito in un giorno che portano il totale a 3.605; i contagiati in un giorno salgono a 4450 portando il totale a 38.168. Domani, domenica 5 aprile, sarà diffuso un messaggio dalla Regina Elisabetta. Ad eccezione del messaggio canonico per le festività natalizie, la Regina aveva parlato agli inglesi soltanto nel ’91 per la guerra del Golfo, nel ’97 per la morte di Diana e nel 2002 in occasione della morte di sua madre.

In Spagna il numero dei decessi sembra aver subito un lieve calo con 932 morti in 24 ore. I contagiati in un giorno, però, sono stati 7472. Dei numeri che hanno fatto sì che il paese si aggiudicasse il triste record di paese con più alto numero di malati. Il lockdown sarà probabilmente prorogato fino al 26 aprile.