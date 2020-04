Coronavirus nel mondo, “Settimane dolorose: l’allarme di Trump

La pandemia da coronavirus sta arrivando in ogni angolo del globo. Il presidente Trump ha annunciato che soltanto negli Usa si prevedono 240 mila morti.

Le morti da coronavirus in Nord America hanno di gran lunga superato quelle per gli attentati dell’11 settembre.

Oltre 850 mila contagi in tutto il mondo

Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il presidente Donald Trump ha inviato una nave militare a New York che sarò adibita ad ospedale in cui verranno ospitati, probabilmente, i malati non covid. Il presidente si è anche espresso sulle prossime settimane che, a sua detta, saranno le più dure per tutti gli Stati Uniti.

Intanto, nel mondo, iniziano a registrarsi anche vittime molto giovani come una ragazzina di 11 anni in Indonesia, una ragazzina di 12 anni in Belgio ed una di 13 in California, per ora considerate le più giovani a morire a causa del virus.

Per quanto riguarda le misure economiche proposte dall’Unione Europea, ci sarebbe la così detta Sure, un’iniziativa che coinvolgerebbe tutti i disoccupati dei paesi più colpiti dal virus. A darne notizia è stata proprio la presidente della commissione Ursula von der Leyen attraverso Twitter.

Bolsonaro cambia idea

In Brasile, Bolsonaro ha invertito rotta chiamando il virus come una delle più grandi sfide per il paese. Lo ha detto durante un breve discorso diffuso a reti unificate. Egli ha parlato anche di unione e cooperazione ma non si è espresso riguardo le misure di isolamento sociale, non criticandole.

Intanto, sebbene Pyongyang abbia affermato che non c’è nessuna infezione nel paese, la Corea del Nord si appresta a ricevere oltre 900 mila dollari dalla Oms.