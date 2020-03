Emergenza Coronavirus: facciamo una panoramica globale dei casi

Coronavirus nel mondo: report aggiornato e panoramica dei casi

Spagna, Italia, Usa sono questi i Paesi che preoccupano circa l’evoluzione dell’epidemia Coronavirus, che ha contagiato oltre 800mila persone e ne ha uccise più di 37mila.

Il coronavirus si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo, ha coinvolto oltre 178 paesi e ha causato oltre 37.000 vittime.

Ci sono oltre 780.000 casi confermati in tutto il mondo, con gli Stati Uniti che registrano più di qualsiasi altro paese, inclusa la Cina.

L’Europa conta anche centinaia di migliaia di casi con l’Italia e la Spagna più colpite.

Coronavirus: la pandemia globale continua a crescere

Il virus cinese si sta diffondendo rapidamente in molti paesi.

Gli Stati Uniti hanno superato la Cina nel numero di casi confermati, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University.

L’epidemia è iniziata in Cina a dicembre 2019 e circa 3.300 persone sono morte a causa della polmonite infettiva, ma sia l’Italia che la Spagna contano nel Vecchio Continente un bilancio di vittime molto più elevato.

L’epidemia di coronavirus è stata dichiarata una pandemia globale dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in data 11 marzo.

L’OMS ha affermato che ci sono voluti più di tre mesi per raggiungere i primi 100.000 casi confermati in tutto il mondo, ma solo 12 giorni per raggiungere 200.000, quattro giorni per raggiungere 300.000 e tre giorni per raggiungere 400.000 e altri cinque per raggiungere 700.000.

Coronavirus in Europa: una panoramica dei paesi più colpiti

L’Europa lotta per rallentare la diffusione del coronavirus.

I paesi europei hanno visto forti aumenti di infezioni e di decessi e l’Eurogruppo è diventato il nuovo epicentro della crisi.

L’Italia conta oltre 101.700 casi e tre altri paesi in Europa contano oltre 40.000 casi: Spagna, Germania e Francia.

Il Regno Unito, la Svizzera, i Paesi Bassi e il Belgio contano oltre 10.000 casi.

Il governo spagnolo, che ha dichiarato lo stato di emergenza due settimane fa, ha ulteriormente rafforzato il blocco.

Si contano più di 7.700 decessi a causa del virus in Spagna.

In Germania, ci sono stati finora più di 66.000 casi e più di 560 morti.

La cancelliera Angela Merkel è stata costretta ad auto isolarsi dopo essere venuta a contatto con un medico infetto.