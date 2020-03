Coronavirus nel mondo, ondata in Francia e chiusura in Spagna: gli aggiornamenti

L’ondata dei contagi non si ferma e i dati di coronavirus nel mondo evidenziano una realtà non proprio positiva. Ecco gli aggiornamenti.

Il coronavirus nel mondo sta portando a tantissimi contagi e decessi, con decisioni da parte dei Governi di lockdown al fine di scongiurare questa epidemia che sta mettendo in ginocchio tutti quanti.

Gli aggiornamenti dal Mondo sul Covid 19

Cina e Italia le più colpite inizialmente e ora a trovarsi di fronte alla stessa identica emergenza ci sono gli altri Paesi del mondo, come gli Stati Uniti – Spagna e Francia.

In Spagna il numero dei morti sale a 4mila e per questo motivo la chiusura totale e le misure di contenimento sono state prorogate sino al 12 aprile.

La Francia è ko tanto che il Premier Philippe ha evidenziato che si sta affrontando:

“una ondata epidemica estremamente elevata”

La situazione in Iran non tende al miglioramento, con 32mila casi e un aumento di 3mila in sole 24 ore. La Turchia ha preso invece la decisione di mettere in quarantena tutti i migranti che sono al confine con la Grecia, all’interno dei centri di accoglienza al fine di evitare il rischio di contagio e – ancora peggio – decesso.

Gli Stati Uniti sono in emergenza, avendo superato i contagi della Cina e alcune delle maggiori città scelgono le misure di restrizione come chiusura totale e cittadini in casa, come in Italia.

Il covid 19 colpisce anche lo sport e il rugby è il primo in Italia che mette il punto sulla stagione attuale 2019 2020, decidendo di sospenderla definitivamente.