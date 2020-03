Coronavirus nel mondo, emergenza sanitaria: tra coprifuoco e chiusure totali

Coronavirus nel mondo: la situazione è grave e tutti i Paesi stanno adottando misure straordinarie per contrastare la pandemia.

Il coronavirus nel mondo sta portando a delle misure drastiche che devono servire ad arrivare il prima possibile, ad un punto.

Le misure drastiche nel Mondo

La paura di questa pandemia ha raggiunto quasi tutti i Paesi del mondo che stanno adottando man mano misure drastiche e necessarie per controllare e contrastare il contagio.

In Germania sono state chiuse le frontiere con la Francia e i confini con Austria e Svizzera. Questa la decisione dopo il numero di morti in tutto il mondo che è salito a 6mila (di cui 2mila solo in Europa).

Gli Stati Uniti a muso duro contro questa pandemia: nonostante la Nazione non si sia ancora fermata, il Presidente potrebbe decidere tra poche ore. Il Governatore Cuomo ha fermato New York, chiudendo le scuole e i locali. Mentre il vicepresidente Pence ha conferamato che sono in arrivo delle misure restrittive severe da attuare a livello federale: dal coprifuoco per la chiusura dei negozi sino al restare in casa. Cancellati tutti gli eventi e raccomandata la distanza di sicurezza con le altre persone.

L’Election Day previsto per il 3 novembre potrebbe inoltre subire delle variazioni. Due Stati hanno rinviato le primarie e il duello Tv si è svolto a porte chiuse. Il futuro della campagna elettorale si discuterà nei prossimi giorni.

La situazione in Spagna non è delle migliori, diventando il secondo Paese europeo più colpito dopo l’Italia. Sanchez ha schierato anche i militari a Madrid e in altre città spagnole si trovano dei droni che servono a controllare i movimenti delle persone che non rispettano le misure restrittive.

Nonostante in Gran Bretagna sino a ieri la vita si è svolta in maniera normale – tra concerti e mezze maratone – Johnson potrebbe nelle prossime ore abbandonare il suo metodo e attuare una restrizione di massa.