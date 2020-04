Coronavirus nel mondo, a Wuhan nuovo allarme: “State a casa”

La situazione del coronavirus nel mondo non migliora e ora Wuhan lancia di nuovo l’allarme, chiedendo ai residenti di stare a casa.

Allarme coronavirus nel mondo e a Wuhan torna la paura e la richiesta di restare in casa, per evitare nuovi possibili contagi.

La situazione a Wuhan sul Covid 19

Wuhan, città simbolo del contagio ed epicentro della pandemia è di nuovo in allerta. Tutti i residenti sono stati avvisati che è necessario tornare a fare attenzione ad un possibile ritorno del contagio.

Per questo motivo sono state rafforzate tutte le misur di auto tutela con la richiesta di restare all’interno delle proprie case, senza riprendere del tutto la vita di prima. Questo il comunicato postato sul sito ufficiale di Wuhan da parte del segretario del Partito comunista locale Zhonglin:

“il rischio di rimbalzo della pandemia resta alto a causa di fattori interni ed esterni”

Dall’8 aprile la città potrà allentare lo stop ai viaggi in uscita e i residenti potranno man mano tornare alla loro vita di sempre.

La situazione drammatica in Spagna

El Pais fa una fotografia della Spagna drammatica: il Paese ha infatti superato il numero dei contagi in Italia con 932 nuove vittime in sole 24 ore. E tutti gli spagnoli sono in attesa dei nuovi dati che arriveranno con il solito bollettino della sera.

Non è migliore la situazione in Belgio dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 132 decessi con un totale di 1.143. La Russia presenta invece 601 nuovi casi e nuovi decessi, come da conferma delle autorità sanitarie tramite le agenzie di stampa locali.

Negli Stati Uniti è record di vittime con 1.169 decessi nelle ultime 24 ore portando il totale a 6.000.