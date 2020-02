Allarme Coronavirus a bordo della Anthem of the Seas della Royal Caribbean:...

Allarme Coronavirus nel New Jersey: 4 persone sono state ricoverate per ulteriori accertamenti

Il coronavirus o virus cinese continua a generare panico: l’allarme è scoppiato nel New Jersey a bordo della nave da crociera Anthem of the Seas della Royal Caribbean.

La nave è ferma, a scopo precauzionale, al largo nei pressi di New York, nello stato del New Jersey, dopo aver sostato in Cina.

27 sono le persone che sono state fatte sbarcare a Bayonne e messe in quarantena per alcune ore, e sono 4 i passeggeri, che sono stati trasferiti in ospedale per valutare l’eventuale contagio al Coronavirus 2019-nCoV.

Delle 27 persone tutte di origine cinese ben 23 sono state dimesse, mentre 4 sono state trattenute in ospedale per maggiori accertamenti.

L’ospedalizzazione dei 4 crocieristi è a puro scopo precauzionale, ha riferito il governatore Phil Murphy.

Le altre 23 persone a bordo della nave, in seguito agli accertamenti ed ad isolamento, sono state dimesse e riaccompagnate in Cina a bordo di un aereo.

A rivelarlo è il Centers for Disease Control and Prevention, l’ente governativo che si occupa della salute pubblica.

Ecco i dettagli e gli ultimi aggiornamenti a bordo della nave da crociera.

Emergenza coronavirus nel New Jersey: “tutto sotto controllo”

La compagnia crocieristica Royal Caribbean ha fatto sapere che la situazione a bordo è tutto sotto controllo.

Sono stati messi in atto tutti i protocolli medici dato che a bordo si contavano 4900 passeggeri e oltre 1800 membri dell’equipaggio.

Questa è la terza nave da crociera su cui sono stati svolti accertamenti di eventuali casi positivi al coronavirus.

Emergenza coronavirus sulla Diamond Princess: 61 infetti e 35 italiani a bordo (non infetti!)

In quarantena anche la Diamond Princess, la nave da crociera ferma nel porto di Yokohama con 35 italiani su 3700 passeggeri.

61 i casi sospetti di contagio da coronavirus, tutto a posto per i 35 italiani sulla nave, di cui 25 membri dell’equipaggio, compreso il comandante.