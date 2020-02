Coronavirus, la situazione peggiora sulla nave da crociera giapponese: raddoppiano gli infetti

La situazione del coronavirus preoccupa e ora sulla nave da crociera giapponese gli infetti raddoppiano: ecco gli aggiornamenti sul caso

Sulla nave da crociera giapponese raddoppia il numero delle persone positive al coronavirus. Ecco cosa sta accadendo.

Nave da crociera giapponese in quarantena

Sale a 20 il numero delle persone infette dal virus cinese che si trovano a bordo della nave da crociera giapponese Diamond Princess.

La nave è ferma alla baia di Yokohama e le autorità sanitarie stanno svolgendo un massivo lavoro per capire chi sia stato infettato, chi debba stare in quarantena e chi potrà poi scendere dalla nave. Per ora è stato effettuato il test su 273 persone su 3.700 passeggeri a bordo.

La nave è entrata in quarantena 2 giorni fa proprio perché alcuni passeggeri avevano palesato un forte malessere, con tutti i sintomi di questo virus che sta terrorizzando il mondo intero.

Il gruppo di contagiati è formato da:

“quattro ospiti giapponesi, un ospite di taiwan, due americani, due canadesi e un ospite in nuova zelanda”

Per quanto riguarda i primi passeggeri contagiati si parla di:

“nove passeggeri e un membro dell’equipaggio trasferito a terra per le cure”

Come vivono la situazione i passeggeri della nave giapponese?

La crociera ha avuto inizio il 20 gennaio proprio da Yokohama e il suo termine era previsto il 4 febbraio. Invece sono tutti fermi ad aspettare: i passeggeri a bordo sono di varie nazionalità tra giapponesi e americani come confermato dalla Cnn.

La compagnia e le autorità comunicano che i passeggeri sono trattati nel migliore dei modi e che stanno facendo di tutto per fare in modo che la loro incolumità venga preservata durante questi giorni di limbo e incertezza, che si confonde con la grande paura.