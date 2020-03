Coronavirus, muore il paziente più giovane del Lazio

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale

Non è ancora stato precisato se il giovane soffrisse già di patologie pregresse, certo è che il suo decesso ha scosso tutta la comunità:il coronavirus non è pericoloso solo per gli anziani, anche i soggetti giovani sono a rischio.

Risultati del Tampone fatto alle suore che lavorano al Vannini: esito Negativo

Sono negativi i risultati dei tamponi a cui le suore che prestano servizio al Vannini a Torpignattara.

Le suore del Vannini si erano sottoposte nei giorni scorsi al tampone a causa dei contatti avuti con le consorelle dell’Istituto delle Figlie di S.Camillo di Grottaferrata. Nell’istituto di Grottaferrata l’epidemia di coronavirus é scoppiata a inizio Marzo dopo il ritorno da Cremona, oggi l’istituto è tutt’ora in isolamento e le 60 suore contagiate in quarantena.

“Tutte le suore che lavorano come caposala all’Ospedale Madre Giuseppina Vannini sono risultate negative al tampone. A conferma che il cluster è focalizzato e isolato presso l’istituto di Grottaferrata posto sotto isolamento – ha spiegato Vannini – Proseguiranno ora i tamponi ai contatti stretti delle suore. Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti gli operatori e all’Ospedale Vannini al quale abbiamo chiesto di diventare un punto di riferimento nel contrasto al COVID-19”

Un sollievo per le autorità sanitarie questo esito negativo che scongiura un probabile focolaio indisturbato fra le consorelle del Vannini e i relativi pazienti.

Purtroppo, sempre nella struttura ospedaliera di Torpignattara, ci sono attualmente 5 operatori sanitari positivi, si teme per i pazienti. I lavoratori hanno richiesto perciò “tamponi per tutti” non solo per le suore ma anche a pazienti e altri operatori sanitari a causa della dichiarazione fatta da suor Bernadette Rossoni. La postulatrice dell’ordine ha confermato infatti che la prima sorella contagiata dell’istituto è stata portata direttamente al pronto soccorso del Vannini invece di seguire l’iter governativo-sanitario previsto.

Si attendono ora nuove misure cautelari.