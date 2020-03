Coronavirus, muore Francisco Garcia allenatore di soli 21 anni a Malaga

Francisco Garcia è morto il 15 marzo 2020. Secondo quanto affermato da diverse fonti, l’allenatore spagnolo 21enne era malato di leucemia, che si è aggravata a causa del Coronavirus.

Francisco Garcia è stato un allenatore all’Atletico Portada Alta, una squadra giovanile con sede a Malaga, nel sud della Spagna.

È la quinta persona a morire a causa del virus nella regione. Al momento della stesura di questo articolo, a 180 persone è stato diagnosticato il virus nella provincia.

La morte di Garcia è stata annunciata per la prima volta sulla pagina Instagram dell’Atletico Portada Alta.

Il messaggio straziante recitava:

E hanno aggiunto:

“Ora, cosa facciamo senza di te, Francis? Sei sempre stato con noi su Portada o dove ne avevi bisogno, aiutandoci. Come continueremo a conquistare chilometri in campionato? Non sappiamo come, ma lo faremo sicuramente per te. Non ti dimenticheremo, riposa in pace, Il Più Grande. Per sempre“.