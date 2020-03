Coronavirus, morto italiano a Bruxelles: lavorava al Parlamento Europeo

Un italiano è morto a Bruxelles a causa del coronavirus. L’uomo aveva 41 anni e lavorava con il Parlamento Europeo.

Il coronavirus ha stroncato la vita di Giancarlo Agostino Di Maria in 5 giorni.

Morto un italiano a Bruxelles

Ad uccidere Giancarlo Agostino Di Maria è stato il coronavirus. L’uomo aveva 41 anni ed era uno sportivo. Era risultato positivo al tampone la scorsa domenica. Mercoledì era stato mandato in terapia intensiva per essere intubato ed è morto ieri.

Di Maria viveva in Belgio da diverso tempo. Il suo lavoro era a servizio della DG Itec del Parlamento europeo (direzione generale per innovazione e supporto tecnologico). A seguito del suo tampone positivo, sono state contattate tutte le persone dell’Europarlamento che avrebbero potuto essere entrati in contatto con lui. L’uomo era di origini siciliane e uno sportivo: praticava crossfit.

L’Oms sostiene che la pandemia è in accelerazione

Per l’Oms la pandemia sta ancora accelerando. Per questo motivo, l’Onu ha chiesto al mondo un cessate il fuoco. Questo perché, a livello mondiale, si registrano oltre 340mila casi di contagio. Secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University i deceduti a causa del virus sono stati 14700.

Come si legge su Repubblica, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale Oms ha affermato:

“Ci sono voluti 67 giorni per arrivare ai primi centomila contagi, 11 giorni per 200mila e 4 giorni per trecentomila. Il personale sanitario può svolgere efficacemente il proprio lavoro solo quando può lavorare in sicurezza. Continuiamo a ricevere notizie allarmanti da tutto il mondo di un gran numero di contagi tra gli operatori sanitari”.

L’obiettivo nel mondo, dovrebbe essere quello di preservare e proteggere gli operatori sanitari, ha rimarcato Ghebreyesus.