Crisi Coronavirus, il viceministro dell’Economia: “Useremo i fondi Bei, il programma Sure e 10-11 miliardi di fondi UE”

L’Italia non richiederà l’accesso alla linea di credito del MES, il cosiddetto Fondo Salva Stati, neanche dopo l’accordo raggiunto la scorsa settimana dall’Eurogruppo.

Antonio Misiani, il vice ministro dell’Economia ha chiarito che il MES non sarà utilizzato, ma si ricorrerà al programma per la cassa integrazione europea.

Infatti, saranno utilizzati

ha detto Misiani a Mattino 5.

La Banca Europea per gli Investimenti persegue alcuni obiettivi specifici:

La BEI è la principale azionista del Fondo Europeo per gli Investimenti, istituzione europea volta a sostenere la creazione e lo sviluppo delle PMI dell’Unione.

La Banca assume prestiti sul mercato dei capitali e li eroga a condizioni favorevoli per i progetti che perseguono gli obiettivi dell’UE.

I prestiti fino a 25 miliardi di euro vengono concessi tramite l’apertura di linee di credito con gli istituti finanziari, mentre i prestiti oltre i 25 miliardi di euro vengono erogati direttamente dalla BEI.

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire allo sviluppo equilibrato.

“Se Conte e il Governo non vogliono il Mes, basta che calendarizzino e votino la proposta di Legge depositata dalla Lega per la revoca del Trattato”,

sottolinea lo stesso Segretario della Lega.

“Le risorse offerte dal Mes sono trascurabili rispetto al pericolo che esso venga usato come grimaldello per far entrare in Italia la troika. La vera soluzione è un intervento della Banca Centrale”,