Coronavirus, si corre alle mezze maratone: calca di gente a Bristol e Liverpool

Il metodo Boris Johnson adottato contro il coronavirus sta facendo discutere tutto il mondo. La vita va avanti e sono in tantissimi ad aver partecipato alle mezze maratone.

Non è da poco il fatto che in Gran Bretagna la vita vada avanti ugualmente nonostante la pandemia da coronavirus. Le mezze maratone non sono state annullate e tantissime persone hanno partecipato.

Le mezze maratone durante l’emergenza di pandemia

La Gran Bretagna ha deciso di adottare un sistema molto particolare per contrastare l’emergenza della pandemia che ha oramai colpito ogni parte del Mondo.

Dopo i concerti colmi di persone, ora anche le mezze maratone non si sono fermate e tantissime sono state le persone che hanno partecipato sia alla gara e sia per curiosità.

Come evidenzia anche Sport Mediaset, questo è stato un week end all’insegna delle tante attività da svolgere all’aria aperta nonostante quasi tutto il mondo le abbia vietate per contenere e contrastare la diffusione del virus.

Mentre nel mondo le manifestazioni sportive sono state sospese, in Inghilterra tutto procede come se non fosse accaduto nulla. La mezza maratona di Bristol e quella di Liverpool hanno accolto tantissime persone nonostante i tanti appelli dei medici e dei politici.

Ieri mattina le due mezze maratone hanno portato per la strada circa 10.000 corridori e tantissimi spettatori. I numeri secondo le stime bassi – in quanto alcuni corridori hanno optato per la gara virtuale con il proprio tapis roulant – ma comunque sempre alti considerando l’emergenza. Una emergenza che non ha fermato gli inglesi che hanno passato una domenica come se nulla stia accadendo.