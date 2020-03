Coronavirus Merkel, “Crisi maggiore dopo Guerra Mondiale, serve sforzo”: il discorso toccante alla nazione

Ieri sera la cancelliera tedesca Angela Merkel ha rivolto un discorso toccante alla nazione riguardo l’emergenza coronavirus. Appello allo sforzo di tutti.

La pandemia non è più uno scherzo, anche in Germania la cancelliera Angela Merkel ha rivolto un appello al Paese per chiedere coscienza e collaborazione ai cittadini. Ecco il discorso toccante.

Il discorso alla nazione di Angela Merkel

Ieri sera la Germania ha assistito ad un drammatico discorso a reti unificate.

La cancelliera Angela Merkel si è rivolta ai cittadini tedeschi con parole struggenti invocando la coscienza comune in questo momento di crisi dovuta alla pandemia di Covid-19.

“Dalla seconda guerra mondiale ad oggi non c’è stata nessun’altra sfida nei confronti del nostro Paese.”

E’ la prima volta che la Merkel si rivolge ai cittadini in un discorso ufficiale dall’inizio dell’emergenza e le sue parole toccano profondamente.

Ha poi aggiunto:

“Prendetela per favore sul serio”

Com’è la situazione coronavirus in Germania

Il discorso della cancelliera arriva anche in risposta alle critiche dei giorni scorsi. Molti hanno accusato la Merkel di non aaver agito con celerità contro l’emergenza da coronavirus e di non aver ancora mandato un messaggio ai cittadini.

Nel discorso la Merkel oltre a spronare i cittadini a prendere sul serio la situazione ha anche annuciato le nuove misure anticontagio per la Germania.

Nonostante i casi siano in aumento per ora non è stata ancora prevista la misura della quarantena ed il governo spera che attuando le misure preventive con attenzione da parte di tutti si possa scongiurare la chiusura totale come in Italia.

La Merkel indica come le attuali norme come chiusura delle scuole, dei parchi e di uffici siano dure ma necessarie.

“Limitazioni come non ce ne sono mai state nella storia della Repubblica federale”

I contagi in Germania sono arrivati a 10mila casi e se le misure non daranno i frutti la cancelliera ha tuonato: