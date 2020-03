Coronavirus, l’arrivo dei medici dall’Albania: “Vicini ad un amico in difficoltà”

I medici albanesi in aiuto all’Italia per contrastare l’emergenza coronavirus “Oggi siamo tutti italiani”

I medici albanesi in prima linea per aiutare l’Italia in questo delicato momento dove il coronavirus la fa da padrone.

L’arrivo dei medici dall’Albania

Un team di 30 medici e infermieri sono partiti da Tirana e arrivati in Italia per aiutare i colleghi che sono in prima linea in questa lunga lotta, che sembra non avere fine soprattutto in Lombardia.

Il Premier albanese Edi Rama ha dichiarato:

“non siamo privi di memoria: non possiamo non dimostrare all’Italia che l’Albania e gli albanesi non abbandonano mai un proprio amico in difficoltà”

Evidenziando che questi volorosi membri sono partiti per una guerra mondiale contro un solo nemico e che:

“non sono molti e non risolveranno la battaglia. ma l’Italia è casa nostra da quando i nostri fratelli e sorelle ci hanno salvato in passato ospitandoci e adottandoci mentre qui si soffriva”

Le parole del Ministro degli Esteri

Luigi Di Maio ha accolto il team di medici e infermieri che sono arrivati da Tirana. Questi ultimi sono stati portati a Brescia con coordinamento da parte del Ministro per gli affari regionali Boccia.

Il titolare della Farnesina in diretta video ha evidenziato:

“le persone che avete visto sono trenta tra medici e infermieri che sono arrivati dall’albania”

Ringraziando il Premier Edi Rama, il governo albanese e tutto il popolo dell’Albania per questa solidarietà molto preziosa: