Coronavirus, la mamma di Mattia “Grazie medici”: la commozione di tutti

La storia di Mattia regala speranza di sconfiggere il coronavirus

La storia del giovane che poco prima di essere intubato e posto in come farmacologico ha scritto un messaggio di saluti per la mamma postato su Twitter è il simbolo della lotta e della speranza contro questo virus che sta mietendo molte vittime.

Dietro i numeri ci sono storie, amori e paure di persone comuni e quelle poche righe scritte da Mattia:

“tra poco mi intubano stai tranquilla…non ti lascerò sola..lotterò per te Davide e Anastasia”

Il pensiero del ragazzo in un momento così terribile era andato dunque alla mamma, al compagno della madre e alla sorellina morta anni prima dopo il parto.

Il ragazzo ha lottato ed è infine uscito dal coma proprio nelle scorse ore regalando una immensa gioia a parenti amici e a quanti hanno seguito la sua storia.

Le parole della mamma per i medici eroi

Il ragazzo ha dunque vinto la sua difficilissima battaglia ed è stato estubato ieri mattina.

Le infermiere lo hanno subito messo in contatto con la mamma attraverso una videochiamata durante la quale la donna gli ha detto commossa:

“Sei un guerriero.. abbiamo lottato senza mai mollare e adesso stiamo vincendo noi”.

Ombretta la madre di Mattia ha poi voluto spendere pubblicamente delle parole di ringraziamento per i medici che hanno avuto in cura suo figlio e gli hanno regalato una nuova vita.