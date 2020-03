Emergenza Coronavirus: l’appello del Presidente Mattarella alle forze politiche

Emergenza Coronavirus: Mattarella auspica collaborazione tra le forze politiche

Il Presidente Mattarella lancia il suo monito a tutte le Forze Politiche:

“Serve collaborazione”

Unità, cooperazione e collaborazione a tutte le forze politiche è quanto auspicato dallo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Capo dello Stato ha avuto contatti telefonici con tutte le forze politiche, oltre che con diversi capi di Stato esteri.

Emergenza Coronavirus: la telefonata con Salvini

Il leader della Lega Salvini ha sottolineato:

“Totale disponibilità a collaborare”.

Il Presidente della Repubblica ha sentito al telefono Matteo Salvini.

“Da noi c’è una totale disponibilità a collaborare come abbiamo fatto nelle ultime settimane, ma bisogna essere in due a farlo”,

ha sottolineato il leader della Lega.

Emergenza Coronavirus, Fico: “Il Parlamento lavora a pieno regime”

Il Presidente della Camera Roberto Fico ha sottolineato che il Parlamento garantirà in pieno l’esercizio delle sue funzioni per dare pieno supporto all’Italia in questa fase complicata.

In un contesto drammaticamente segnato dalla pandemia coronavirus c’è la necessità di fare appello alla collaborazione e alla solidarietà tra gli Stati e tra i popoli.

Emergenza Coronavirus: Appello del Colle a Berlusconi

Anche il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente Mattarella.

“La nostra volontà di collaborare per uscire da questa situazione è assoluta. Il governo deve tuttavia accogliere almeno alcune delle proposte che noi avanziamo nell’interesse di tutti i cittadini”,

ha sottolineato lo stesso Silvio Berlusconi che ha criticato le norme contenute nel Decreto Cura Italia.

Emergenza Coronavirus: il colloquio tra Mattarella e Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni spiega di aver avuto un colloquio telefonico con il Presidente Mattarella.

“Al Capo dello Stato ho ribadito lo spirito di collaborazione e responsabilità che ha contraddistinto Fratelli d’Italia fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria”,

ha sottolineato la Meloni.

La stessa auspica che l’Esecutivo continui ad avere lo stesso atteggiamento di collaborazione e che le forze politiche continuino a lavorare insieme per dare risposte concrete a famiglie, imprese e lavoratori.

“Per noi l’interesse dell’Italia e degli italiani vale più di ogni altra cosa”,

ha sottolineato la Meloni.