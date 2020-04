Crisi Coronavirus, Macron: “momento di verità” per l’Europa

Coronavirus, Macron afferma che la crisi è il “momento della verità” dell’UE

Nel giorno in cui all’Ecofin Italia, Francia, Spagna e Portogallo ribadiscono all’Eurogruppo la richiesta di emettere Eurobond per finanziare la ripresa economica, in un’intervista sul Financial Times, il Presidente francese Emmanuel Macron, avverte il “blocco” dei paesi del Nord Europa che il progetto europeo potrebbe presto “frantumarsi”.

Macron, UE deve affrontare un “momento di verità”

L’Eurogruppo si trova ad affrontare un “un momento di verità“: si rischia il collasso dell’UE come “progetto politico”, a meno che non si proceda ad istituire un fondo che emetta debito comune con una garanzia comune per finanziare gli Stati membri in base alle loro esigenze.

Macron chiede la solidarietà nell’Unione europea ed esorta l’Europa del Nord (Germania, Olanda e Finlandia) a sostenere la Spagna e l’Italia – dove più di 40.000 persone sono morte per Covid-19.

“Siamo in un momento di verità, che è quello di decidere se l’Unione europea è un progetto politico o solo un progetto di mercato. Penso che sia un progetto politico … Abbiamo bisogno di trasferimenti finanziari e solidarietà, anche se solo in modo che l’Europa resista “,

sottolinea il Presidente Macron.

Macron sostiene il lancio di un fondo di investimento di emergenza del valore di centinaia di miliardi di euro e chiede un’immediata moratoria sui pagamenti del debito bilaterale e multilaterale per aiutare l’Africa.

Macron, c’è necessità di solidarietà nell’UE

Il Financial Times ha riferito che il presidente francese sostiene che l’UE e la moneta unica sarebbero minacciate se i “rigoristi” del Nord, vale a dire Germania e Paesi Bassi, non appoggino misure per aiutare le nazioni colpite dalla pandemia dell’Europa meridionale.

I commenti sono giunti ​​dopo che le nazioni più ricche dell’UE hanno respinto l’idea che i soldi dei contribuenti avrebbero pagato i prestiti dei membri più poveri.

Macron ha anche avvertito le nazioni che abbandonare le libertà democratiche costituirebbe una minaccia per le democrazie occidentali.

“Non è possibile dire addio al tuo DNA fondamentale sulla base del fatto che esiste una crisi sanitaria”,

sottolinea il Presidente dell’Eliseo Macron.