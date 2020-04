Nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, storico programma di varietà condotto da Fabio Fazio e in onda ogni giorno su Rai 2, la comica piemontese Luciana Littizzetto ha calamitato l’attenzione di milioni di telespettatori con uno dei suoi impressionanti monologhi.

Il tema della serata è stato l’unico possibile ed immaginabile: la pandemia da Covid-19. L’esilarante 55enne torinese ha speso parole di fuoco contro tutti coloro che, in queste ultime settimane, stanno pregando affinché venga trovato un vaccino contro il Coronavirus.

“Quelli che fino a ieri sono stati no-vax adesso rompono le palle: possibile non si trovi il vaccino in testa? Non è che appena trovano qualcosa che funziona te la sparano in vena: i vaccini vanno testati…”