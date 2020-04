Coronavirus, in Lombardia scatta oggi la nuova ordinanza: dettagli e obblighi

La nuova ordinanza in Lombardia è stata firmata ieri 4 aprile ed entra in vigore da oggi, per combattere il coronavirus.

Nuova ordinanza per combattere la pandemia da coronavirus firmata in Lombardia che entra in vigore da oggi 5 aprile 2020.

La nuova ordinanza in Lombardia

Ieri 4 aprile il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato la nuova ordinanza per tutti i cittadini. La stessa è entrata in vigore oggi 5 aprile e sarà attiva – salvo nuove disposizioni – sino al 13 aprile.

Nella nota si legge che tutti i cittadini lombardi sprovvisti di mascherina o indumento che possa coprire naso e bocca, non potranno lasciare la propria abitazione. È quindi necessario coprirsi naso e bocca ogni volta che si esce di casa, evitando:

“di diffondere il virus se per caso siete portatori. non abbiamo ancora vinto, non si può uscire di casa”

Le direttive impongono inoltre ingresso vietato a clienti e lavoratori all’interno degli esercizi commerciali, se hanno una temperatura da 37.5° a superiore.

I cittadini insorgono: “Obblighi ma senza distribuzione”

I cittadini dopo la notizia di questa nuova ordinanza insorgono e tra i vari messaggi social, interrogando la Regione: come poter indossare una mascherina se la Lombardia non le ha mai distribuite?

È bene però evidenziare che sulla stessa ordinanza si indichi la copertura di naso e bocca, anche con un foulard o una sciarpa e non obbligatoriamente con una mascherina. Alcuni utenti sottolineano che questa modalità abbia però delle carenze non avendo lo stesso livello di protezione al pari di una mascherina.