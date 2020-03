Il Coronavirus colpisce Le Iene: programma sospeso, Mediaset corre ai ripari

Coronavirus, Le Iene sospeso per possibile caso di positività: la trasmissione di Italia Uno interrotta per due settimane

Il nostro Paese sta affrontando una situazione senza precedenti: combattere contro un virus ancora sconosciuto. Nelle ultime settimane, il numero di contagiati è salito esponenzialmente e, secondo quanto riportato da Tgcom24 nella redazione di una delle trasmissioni più amate dagli italiani Le Iene vi è una persona che ha contratto il Coronavirus. Il programma, si legge, è sospeso per cautela sanitaria.

Coronavirus, stop delle Iene

Le abitudine degli italiani sono radicalmente cambiate dopo la rapida diffusione del virus. Per limitare i contagi e garantire la sicurezza dei cittadini, il 23 febbraio tutti i programmi sia della Rai che di Mediaset, hanno subito delle variazione: si riduce drasticamente il numero degli ospiti presenti in studio e non vi è il pubblico. Tutto questo nell’ottica del contenimento dell’epidemia.

La scorsa settimana è stata previsto l’annullamento della Corrida, Ballando con Le Stelle. Oggi arriva un comunicato ufficiale in cui prevede la sospensione anche del noto programma de Le Iene, in quanto una persona all’interno della redazione è risultata positiva al coronavirus.

La nota di Cologno Monzese

Secondo quanto riportato dal sito Tgcom24, è accertato un contagio all’interno della redazione della trasmissione di Italia Uno. Pare che la persona contagiata dal Virus, non faccia parte della squadra dei professionisti. Ecco cosa si legge nella nota di Cologno Monzese:

“Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare. “

Per questo motivo, si è deciso per la sospensione de Le Iene per due settimane in attesa degli sviluppi della situazione: