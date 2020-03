I leader di Fratelli d’Italia e della Lega donano le indennità del mese di marzo agli ospedali per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Antonio Tajani ha devoluto il suo stipendio da parlamentare alla città di Fondi: tutte le iniziative dei politici per aiutare sanità ed ospedale nell’emergenza coronavirus.

Le donazioni dei politici

Mentre l’emergenza coronavirus non accenna a diminuire, sono diverse le personalità del mondo politico che hanno deciso di fare delle donazioni alla sanità e agli ospedali.

Come evidenzia anche Il Giornale, già diversi giorni fa il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva annunciato che i parlamentari del suo partito avrebbero donato parte delle loro indennità.

L’iniziativa è stata poi seguita dalla leader di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni ha donato il suo stipendio del mese di marzo per contrastare l’emergenza coronavirus. Una richiesta che la Meloni ha esteso a tutti i parlamentari e politici del suo partito.

La raccolta fondi in poco più di 24 ore ha raggiunto i primi 500mila euro, che saranno devoluti all’Ass Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

A seguirli anche Antonio Tajani che ha annunciato di aver devoluto la sua indennità alla città di Fondi.

Già la scorsa settimana il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, aveva donato 10 milioni di euro alla regione Lombardia.

La somma elargita dal leader di destra servirà a realizzare un reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano.

L’intervento di Mattarella

Intanto i rapporti tra maggioranza ed opposizione sembrano ancora tesi, tanto che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto in prima persona per placare gli animi e riportare la calma.

Il presidente ha contattato Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni per invitarli alla collaborazione in un momento delicato come quello che sta attraversando il Paese.

I leader di destra si sono detti tutti pronti a collaborare.