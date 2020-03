Coronavirus, le direttive anti contagio dell’Isis fanno il giro del mondo

L’Isis ha lanciato le direttive anti contagio pubblicando un articolo nel settimanale di loro proprietà. Le misure stanno facendo il giro del mondo.

L’Isis entra a piede teso sulla questione coronavirus e detta le sue direttive al fine di tenere il contagio fuori dalla porta.

Le direttive dell’Isis sul coronavirus

Mentre il mondo combatte contro questo virus che sta mettendo in ginocchio tutti, l’Isis ha pubblicato alcune direttive direttamente sul suo settimanale Al Naba.

Secondo il gruppo alcune direttive di carattere religioso sarebbero opportune e imperative al fine di tenere un possibile contagio fuori dalla porta di casa. L’articolo riporta alcune informazioni generali in merito alla pandemia e le indicazioni sono similari a quelle della Oms:

“stare lontano dalle persone malate, evitare viaggi nelle zone colpite dall’epidemia. non solo, coprirsi la bocca se si tossisce o starnutisce. lavarsi le mani di frequente”

Tutte indicazioni seguite dal resto del mondo con qualche aggiunta di carattere religioso:

“affidarsi ad allah e cercare protezione da lui”

Un avviso che non da solo indicazioni generiche su come comportarsi in merito a questa pandemia ma anche a carattere religioso, cercando conforto e aiuto ponendo la fiducia in Allah.

In possibile aggiornamento