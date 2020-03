Coronavirus, Lamorgese rilancia: “Siamo pronti a nuove misure drastiche”

Emergenza coronavirus in Italia, il Ministro Lamorgese rilancia evidenziando che saranno prese misure ancora più drastiche nel caso in cui non si arrivasse ai risultati prestabiliti.

Lamorgese a muso duro contro il coronavirus evidenziando di come le misure potrebbero diventare ancora più drastiche nel caso in cui gli obiettivi non venissero raggiunti.

Coronavirus in Italia e nel Mondo

Nuove scelte da parte del Governo nel caso in cui nelle prossime settimane non si dovessero notare dei cambiamenti e dei miglioramenti in merito all’annosa situazione.

Così ha definito il Ministro Lamorgese in uno dei suoi discorsi. Al momento in Italia ci sono 12.839 malati, più di 1.200 guariti e 1.016 decessi. Un incremento dei malati rispetto agli ultimi dati della Protezione Civile che portano la popolazione a dover rispettare tutte le misure restrittive.

Nel mentre in Francia le scuole saranno chiuse per 15 giorni e se necessario sino alle vacanze di primavera. Il Ministro della Salute ai microfoni di Europe 1 ha confermato che non è stata facile come decisione da prendere ma necessaria per garantire una frenata drastica del contagio.

In Kenya viene registrato il primo caso di contagio come confermato ed è una donna che rientrata dagli Stati Uniti e risultata essere positiva al test. Per motivi di sicurezza Mosca ha deciso di bloccare gli ingressi a tutti i cittadini italiani sino a nuove disposizioni da parte del Governo Russo.

Le notizie che arrivano dalla Spagna non sono positive, infatti sono 4 le località che ora sono state messe in isolamento: il Paese ora conta ben 3.052 contagi e una stima di circa 84 decessi.