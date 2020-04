Coronavirus: dimessa Stefania Giardoni dopo essere risultata negativa a due tamponi

Stefania Giardoni, ex commessa cinquantenne alla Magliana e prima romana positiva al Covid-19, ha raccontato la sua esperienza e la lotta al coronavirus.

Come riporta Il Messaggero la prima malata a Roma ha affrontato una lunga odissea e sottolinea:

“La mia esperienza con il coronavirus mi ha fatto capire che c’è superficialità in alcuni medici delle cliniche convenzionate nelle dimissioni dei pazienti e che potrebbero non essere sufficienti due tamponi negativi per la guarigione”.