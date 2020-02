Coronavirus, la Serie A si ferma: tutte le partite del 23 febbraio rinviate

Il coronavirus non lascia scampo e anche la Serie A ha deciso di fermarsi rinviando le partite più importanti del 23 febbraio 2020. Quali sono?

Il Coronavirus ferma anche le partite di Serie A di oggi 23 febbraio 2020. Ecco quali sono le partite che non verranno giocate: una decisione mai presa in tutti questi anni.

Quali sono le partite rinviate del 23 febbraio?

Il virus Cina è arrivato anche in Italia e sono già state registrate due vittime mentre i dati dei contagi salgono di ora in ora. Per questo motivo si è deciso di annullare molte manifestazioni previste oggi in Italia nonché feste di Carnevale.

Una decisione che ha lasciato i tifosi di calcio senza parole è stata quella di sospendere anche la Serie A. Come evidenziato anche da Sky Sport, sono molte le partite che oggi 23 febbraio non verranno giocate, rinviate a data da destinarsi.

A seguito dei rinvii delle partite di Serie B e Lega Pro, il Ministero dello Sport Vincenzo Spadafora ha confermato la sospensione di alcune partite al termine del Consiglio dei Ministri di ieri sera.

Il comunicato è stato postato anche sui siti web ufficiali delle varie squadre di calcio interessate. Spadafora ha inviato una lettera ufficiale al presidente del Coni Malagò chiedendo:

“di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del governo nello sospendere tutte le manifestazioni sportine di ogni grado e disciplina nelle regioni Lombardia e veneto”

Non verranno quindi giocate tre partite di Serie A che sono rimandate a data da destinarsi:

Inter – Sampdoria

Atalanta – Sassuolo

Verona – Cagliari

Una decisione doverosa visto quanto sta accadendo nel nostro Paese, nonostante il Ministro mette in luce il fatto di non voler far allarmismo ma solo mettere in sicurezza tutte le persone:

“le misure comprendono l’esigenza di prevenire e tutelare la salute di coloro che partecipano alle manifestazioni”

Nelle prossime ore ci potranno essere aggiornamenti in merito al calendario delle Partite di Serie A.

In possibile aggiornamento