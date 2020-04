Crisi Coronavirus, von der Leyen: “All’Ue serve un piano Marshall per ripartire”

La Presidente della Commissione europea ha chiesto un “nuovo piano Marshall” da 1 trilione di euro per rilanciare l’economia del Vecchio Continente e affrontare l’emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19.

L’UE ha pubblicato la sua “tabella di marcia europea congiunta” per revocare ed allentare alcune misure di contenimento Coronavirus.

La Presidente dell’UE von der Leyen ha chiesto agli Stati membri di coordinare i piani per allentare le restrizioni, dato che gli approcci divergenti adottati dai diversi Paesi potrebbero minare gli sforzi globali per combattere il virus.

I documenti pubblicati dalla Commissione Europea evidenziano anche la necessità di pianificare la ripresa economica e la

“necessità di tornare su un percorso di crescita sostenibile”.

Con i sistemi economici che si trovano ad affrontare una delle recessioni più profonde degli ultimi decenni, la Commissione Europea elaborerà il proprio piano di ripresa a medio-lungo termine.

In previsione le misure di stimolo fiscale e monetario annunciate finora dai governi e dalla Banca centrale europea.

La Presidente Ursula von der Leyen ha twittato: “L’Europa ha bisogno di un nuovo Piano Marshall. Avremo bisogno di ingenti investimenti pubblici e privati ​​per ricostruire l’economia e creare nuovi posti di lavoro. La chiave di ciò è un nuovo, potente bilancio dell’UE. ”

Nella storia economica il Piano Marshall è stato un pacchetto di sostegno finanziario che gli Stati Uniti hanno approntato all’Europa occidentale negli anni ’40.

Il Piano Marshall ha consentito la ripresa e la ricostruzione economica del Vecchio Continente dopo la devastazione della seconda guerra mondiale.

In una recente intervista la Presidente dell’UE ha aggiunto che occorre un bilancio europeo che sia in grado di sfruttare i soldi necessari per una grande iniziativa di investimento … al fine di riavviare il processo economico.

“Non stiamo parlando di un miliardo di euro, ma stiamo parlando di un trilione, guardando l’iniziativa di investimento che deve essere fatta”,

ha riferito la Presidente dell’UE a Reuters.