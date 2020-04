Emergenza sanitaria Coronavirus: la mappa dei Paesi che hanno sostenuto l’Italia

Che l’Italia sia uno dei paesi più colpiti dall’emergenza sanitaria del coronavirus non è di certo una novità: ecco la mappa dei Paesi che hanno inviato aiuti sanitari al Belpaese.

Il Presidente Donald Trump ha rassicura la fornitura di ventilatori polmonari all’Italia ed alla Spagna.

Strumenti e prodotti sanitari per 100 milioni di dollari sono stati inviati dagli USA all’Italia per la lotta contro il coronavirus, compresi i nuovi kit per i test veloci prodotti dalla Abbott.

Il Premier Conte ha sottolineato di essere

“molto contento” degli aiuti Usa.

Il presidente del Consiglio aveva riferito via Twitter del suo colloquio telefonico

“lungo e amichevole” con Trump, esprimendo “gratitudine per la solidarietà e il supporto degli amici americani”.

Anche la stessa First Lady Melania Trump nella recente telefonata intercorsa con Laura Mattarella ha ricordato i 100 milioni di $ inviati dagli USA all’Italia.

Emergenza Coronavirus: Emirati Arabi inviano aiuti all’Italia

Anche gli Emirati Arabi hanno inviato un volo di aiuti sanitari all’Italia.

A Fiumicino sono arrivati altri doni dagli Emirati Arabi uniti, un “Paese amico”.

A rivelarlo è il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in diretta Facebook dall’aeroporto di Fiumicino

La notte del 6 aprile sono arrivate in Italia 9 milioni di mascherine.

“La solidarietà è tanta. Ci sono dibattiti su quante mascherine sono state acquistate e quante donate. Non è questo il tema, il tema è salvare vite”,

sottolinea Di Maio.

Emergenza sanitaria Coronavirus: Turchia invia aiuti sanitari all’Italia

La Turchia ha inviato un aereo da trasporto militare con forniture mediche per l’Italia e la Spagna, i paesi più colpiti dalla pandemia di coronavirus, ha comunicato il ministero della Difesa del Paese.

Il Dipartimento militare turco riporta: