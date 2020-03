Coronavirus, Juventus e Inter in quarantena: Rugani positivo al test

Il coronavirus arriva sino alle squadre maggiori della Serie A. Il calciatore Rugani è positivo al test così Juventus e Inter vanno in quarantena.

Il mondo del calcio scosso dal coronavirus: Juventus e Inter finiscono in quarantena.

Rugati positivo al test: la Juventus si ferma

Daniele Rugani, calciatore della Juventus, è risultato essere positivo al test sul virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Come si evince da SportMediaset, la squadra della Juventus – che si era allenata normalmente sino a ieri – ha iniziato il periodo di isolamento e quarantena.

La partita di Champions League con il Lione, prevista per il 17 marzo è stata sospesa e non si potà giocare. La Uefa non può far nulla se non ufficializzare il rinvio della stessa.

In quarantena non solo i giocatori della squadra torinese ma anche tutto lo staff. Come comunicato dalla società:

“in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, comprenso il censimento di quanti hanno avuto contatti con rugati”

Cristiano Ronaldo attuerà il suo periodo di quarantena in Portogallo, dove si trova per festeggiare la sorella e stare vicino alla madre.

Inter in quarantena

Come si evince sempre da Sport Mediaset, a seguito della conferma della positività di Daniele Rugati anche l’Inter ha confermato che inizierà il suo periodo di isolamento e quarantena dopo la partita giocata domenica.

Il Presidente dell’Inter Steven Zhang ha confermato che per motivi precauzionali sarà necessario attuare queste misure. Presidente che aveva evidenziato già la sua preoccupazione indicando superficialità nell’affrontare la situazione dell’epidemia da Covid 19.

Anche in questo caso, insieme ai giocatori, saranno in isolamento anche i membri dello staff – dai dirigenti sino ai massaggiatori.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.