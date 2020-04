Coronavirus Italia: lockdown prolungato e aiuti da Usa, aggiornamenti delle ultime ore

Ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Italia, dalle attività che possono riaprire dopo Pasqua agli aiuti in arrivo dagli Usa, tutti i dati.

L’emergenza da coronavirus continua a preoccupare anche se qualche prima apertura al lockdown che durerà fino al 3 maggio è possibile secondo Conte: ecco la situazione aggiornata in Italia tra contagi, misure restrittive e aiuti dall’estero.

Verso la fase 2 del contagio da coronavirus?

La situazione del coronavirus nel nostro Paese continua ad essere in primo piano anche se i dati confermano un lieve calo nei contagi e nei decessi.

I dati aggiornati ad ieri 10 aprile infatti registrano un calo dello -0,6% nei ricoveri con sintomi ed un -3% in terapia intensiva. I contagi totali salgono 98.273 con aumento dei dimessi guariti 30.455 e 18.849 decessi totali.

L’emergenza negli ultimi giorni sta colpendo le RSA in cui sono ispitati anziani, che diventano vere e propri focolai per iil virus, come accaduto al Pio Albergo Trivulzio a Milano, o in Piemonte.

L’ultimo caso arriva da Bisveglie, dove 46 contagi nelle ultime ore compresi 9 operatori si sono registrati all’Opera Don Uva come riporta La Repubblica.

Proprio perché la situazione dei contagi e dei decessi non è ancora del tutto sotto controllo il Premier Conte ha annunciato che il lockdown attualmente in vigore sarà prolungato almeno fino al 3 maggio.

Prosegue dunque il distanziamento social e la chiusura delle attività produttive con alcune riaperture dopo Pasqua, come librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per neonati.

Trump ordina aiuti all’Italia

Nonostante gli Usa risultano attualmente il Paese con più contagi nel mondo, dal Presidente Donald Trump arriva una forte apertura agli aiuti verso l’Italia.

E’ delle scorse ore il decreto che sancisce il sostegno da indirizzare proprio al nostro Paese definito da Trump:

“Uno degli alleati più stretti e di vecchia data”

Lo scopo dichiarato da Trump con tale aiuto è di:

“Combattere l’epidemia del coronavirus e mitigare l’impatto della crisi…dimostrando la leadership americana di fronte alle campagne di disinformazione cinesi e russe”.

Gli aiuti previsti comprenderanno strumentazioni tecniche e medicali e personale militare per costruire ospedali da campo.