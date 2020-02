Coronavirus in Italia, contagiata la prima bambina: le sue condizioni

Tra il numero sempre crescente di contagiati dal coronavirus in Italia si registra per la prima volta quello di una bambina risultata positiva al tampone.

Una bambina di 4 anni è stata contagiata dal coronavirus: le sue condizioni.

La prima bambina contagiata dal coronavirus

Arriva in Italia il primo caso di un bambino positivo al tampone del coronavirus. Come riporta anche Il Giorno, si tratta di una bambina di 4 anni di Castiglione D’Adda, il comune lombardo che rientra nella cosiddetta zona rossa dei contagi.

La piccola potrebbe essere stata contagiata nell’ospedale di Codugno, mentre era ricoverato il 38enne, considerato il paziente 1 del virus.

Attualmente il numero dei contagi in Italia è fermo a 323, mentre sono 11 le vittime. Un bilancio purtroppo destinato a salire, visto l’aumento dei pazienti infetti registrati negli ultimi giorni.

La Lombardia resta la regione più colpita, con 240 contagi, segue a ruota il Veneto con 45, 26 in Emilia-Romagna, 3 positivi in Piemonte, Lazio e Sicilia, 2 in Toscana e in Liguria ed uno in Trentino.

Le condizioni della piccola

La bambina di Castiglione che ha contratto il coronavirus è ora ricoverata in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, ma resterà comunque in isolamento come da prassi, fino a completa guarigione.

Secondo gli studi effettuati finora, sembra che i bambini sia più immuni degli adulti al contagio. Le motivazioni di ciò non sono ancora state accertate, ma è probabile che sia per il loro sistema immunitario ancora in formazione.

Essendo anche il raffreddore una malattia nuova per i più piccoli, è plausibile che il loro corpo sia più pronto degli adulti a creare una risposta al virus, proprio per la sua maggiore reattività.

Ipotesi queste ancora tutte da confermare, chetrova comunque riscontro nelle grandi epidemie del passato. Con la Sars, ad esempio, la risposta dei più piccoli fu egualmente molto positiva. In quell’epidemia non si registrò nessun decesso per via del virus e i bambini contagiati furono soltanto 80.