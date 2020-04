Coronavirus Italia, allentamenti da aprile: aggiornamenti sul lockdown

Aggiornamenti sul lockdown in Italia per l’emergenza coronavirus: Conte annuncia graduali aperture da fine aprile, denunce e nuove chiusure in arrivo.

La decisione su quali attività riaprire e con che modalità è ancora al vaglio ma Conte anticipa che una riapertura graduale non è da escludere già da fine mese. Tutte le ultime notizie sull’emergenza coronavirus in Italia.

Conte: “Riaperture graduali sono possibili”

Mentre è in definizione Decreto Liquidità che secondo le previsioni dovrebbe disporre 400 miliardi per il sostegno alle imprese, dal Governo arrivano nuove anticipazioni rispetto alle decisioni che potrebbero essere prese a breve.

Il Premier Giuseppe Conte sta in questi giorni conferendo con il comitato tecnico sanitario per avere indicazioni sull’eventuale possibilità di entrare nella fase 2 del contenimento.

“Dobbiamo individuare alcuni settori che possano ricominciare la loro attività..potremmo allentare alcune misure già alla fine del mese”

Ha dichiarato il Premier pur sottolineando che in qualunque caso due i punti fondamentali: il necessario assenso degli scienziati e il non abbassare la guardia.

I dati confermano miglioramenti ma medici morti in salita

Attilio Fontana conferma il trend in miglioramento per la Lombardia:

“I numeri anche oggi stanno migliorando”

Il Presidente della Regione era oggi in attesa dei 70 medici che volontariamente hanno deciso di portare il loro aiuto nelle zone più colpite:

“Saranno destinati agli ospedali di Brescia”

Nel frattempo però proprio i medici deceduti sono saliti a 100 come ha comunicato Fnomceo divulgando il nome degli ultimi quattro medici di famiglia che hanno perso la vita: Marzio Zennaro, Tahsin Khrisat, Mario Rossi e Samar Sinjab.

Provvedimenti di Milano e Messina

Nel frattempo però il Cdm ha annullato l’ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca che prevedeva la schedatura di quanti attraversavano lo Stretto. Sempre riguardo lo Stretto di Messina però un altro provvedimento è stato preso da Nello Musumeci, il Presidente della Regione Sicilia.

A partire dal 10 fino al 13 aprile infatti la Sicilia proibisce a chiunque non abbia motivi urgenti e comprovabili di attraversare lo Stretto.

Anche a Milano nuovi provvedimenti in arrivo per il post fase 2 annunciati dal sindaco Sala, a partire da possibili orari diversificati per scuole e lavoro.