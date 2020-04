Coronavirus, infermiera positiva a passeggio con marito e figli: “Buttavo la spazzatura”

Un’infermiera positiva al coronavirus è stata trovata a passeggio con marito e figli. La donna avrebbe provato a giustificarsi, dicendo di essere uscita per gettare l’immondizia.

Avrebbe dovuto restare in isolamento a casa, perché positiva al coronavirus, ma l’infermiera di Fano ha ben pensato di scendere a a fare una passeggiata con l’intera famiglia.

Infermiera a spasso con marito e figli

Stava passeggiando per le vie di Fano, provincia di Pesaro Urbino, l’infermiera positiva al coronavirus fermata durante un controllo anti-contagio.

Come riporta anche Fanpage, la donna avrebbe dovuto restare in isolamento, perché risultata positiva al coronavirus. Come lei, l’obbligo di quarantena era anche per marito e figli.

La polizia municipale della città ha notato l’intera famiglia a passeggio. L’infermiera ha provato a giustificare l’uscita, dicendo che erano scesi a buttare la spazzatura.

La spiegazione non ha convinto gli agenti, perché la zona in cui è avvenuto il controllo era a centinaia di metri di distanza dalla sua abitazione.

Sanzionata l’infermiera ed il marito

La donna è stata denunciata alle autorità per aver violato le norme anti-contagio. Oltre alla multa per lei, è scattata una sanzione per il marito della donna, uscito di casa pur avendo l’obbligo di restare in isolamento insieme ai figli.

La provincia di Pesaro Urbino registra il più alto numero di contagi da coronavirus nella regione Marche. Il primo cittadino, Matteo Ricci, ha esortato i fanesi a non uscire di casa, perché il virus non è ancora sconfitto.

Quello dell’infermiera è solo uno dei tanti casi di violazione delle restrizioni imposte dal governo per contenere il contagio da coronavirus.

Dall’inizio del mese scorso sono oltre 173mila le persone denunciate. Molte anche le attività sanzionate. L’infermiera, come chiunque venga sorpreso a iolare la quarantena, rischia fino fino a 4 anni di carcere per aver attentato alla salute della comunità.