Coronavirus in Vaticano: positivo il Cardinale De Donatis, vicario di Papa Francesco

Coronavirus in Vaticano: dopo la manifestazione di alcuni sintomi (febbre) in serata è arrivata la conferma: il cardinale Angelo De Donatis è risultato positivo al coronavirus.

Il vicario generale del Papa per la diocesi di Roma è stato ricoverato al Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli, dopo essere risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Il Cardinale Angelo De Donatis ha la febbre, ma le sue condizioni di salute sono buone.

Attualmente, il porporato ha iniziato una terapia antivirale e, per scopi precauzionali, tutti i suoi più stretti collaboratori sono in isolamento.

Il Cardinale Angelo De Donatis, negli ultimi giorni di piena emergenza coronavirus, ha avuto contatti telefonici con il Pontefici e non si è mai recato in Vaticano.

ha sottolineato il Cardinale De Donatis.

Lo stesso porporato ha aggiunto di vivere il momento come

“un’occasione che la Provvidenza mi dona per condividere le sofferenze di tanti fratelli e sorelle. Offro la mia preghiera per loro, per tutta la comunità diocesana e per gli abitanti della città di Roma!”.