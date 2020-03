Coronavirus, in Piemonte apre oggi il nuovo ospedale: attesi i primi 20 pazienti

Coronavirus, in Piemonte apre oggi il nuovo ospedale: attesi i primi 20...

Diventa operativo oggi il nuovo ospedale di Verduno, in provincia di Cuneo. Apertura anticipata per far fronte all’emergenza coronavirus.

La battaglia al coronavirus in Piemonte ha un’altra arma contro cui combattere: è operativo da oggi il nuovo ospedale di Verduno.

Apre il nuovo ospedale di Verduno

Un cantiere durato 15 anni che finalmente oggi può dirsi concluso. È ormai operativo il Covid Hospital in Piemonte. La regione ha chiesto un’accelerazione dei lavori per via dell’emergenza coronavirus.

Arriveranno in giornata i primi 20 pazienti. Sono quelli che hanno superato la fase più critica del contagio. Ad accoglierli, come evidenzia anche La Stampa, un team di medici ed infermieri, pronti ad affrontare l’emergenza.

Nell’ospedale di Verduno sono state allestite 55 stanze di degenza e 12 posti di terapia intensiva e sub intensiva.

Tamponi per tutti gli operatori sanitari

Saranno anche incrementati i tamponi: non solo test per il personale sanitario della Regione Piemonte, ma anche tamponi per i medici di famiglia e gli operatori del 118.

Ieri pomeriggio il presidente, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, hanno visitato la struttura ospedaliera di Verduno, salutando medici ed infermieri che da oggi saranno operativi.

Il governatore Cirio ha anche firmato un’ordinanza che garantisce la vendita prioritaria di generi alimentari e prodotti di prima necessità a medici, operatori sanitari ed infermieri.

“Un atto che ci sembrava doveroso”

ha detto il presidente della regione.

Nella giornata di ieri, 29 marzo, il numero totale di pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine del contagio da coronavirus, è salito a 75, 21 in più rispetto al giorno precedente.

Sono stati invece 72 i decessi registrati ieri nella regione. Le persone finora contagiate sono 8.461, la gran parte in provincia di Alessandria. I pazienti ricoverati in terapia intensiva, fino a ieri, erano 446.