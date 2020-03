Coronavirus in Italia, vittime e nuovi contagi: gli aggiornamenti in tempo reale...

Gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus dopo la consueta conferenza stampa della Protezione Civile delle ore 18:00: i casi non accennano a scendere.

La Lombardia denuncia che le mascherine arrivate non sono una valida protezione per gli operatori sanitari contro il coronavirus.

Gli ultimi aggiornamenti

Per l’Oms l’Europa è il nuovo epicentro della pandemia da coronavirus. Intanto arrivano gli ultimi dati della conferenza stampa della Protezione Civile delle ore 18:00. Sono 1966 i guariti, 17750 contagiati di 1518 sono in terapia intensiva. Sono 175 i nuovi morti per un totale di 966 morti. IL numero dei contagi resta costante.

E’ stato siglato il protocollo per la sicurezza sul lavoro, per coloro che sono ancora costretti ad andare a lavoro soprattutto per garantire l’approvvigionamento delle merci. Bisognerà attendere domani mattina per altri due decreti: uno per il servizio sanitario nazionale, l’altro l’area economica. Si pensa ad una cassa integrazione straordinaria, a bollette meno care, ad una liquidità da garantire alle imprese e alle banche e sostegno alle famiglie con voucher baby sitter da 600 euro. Del resto, anche l’economia è stata messa in ginocchio dal coronavirus. Inoltre, si sta pensando anche di dotare i carcerati che presentano buona condotta, di braccialetti elettronici.

Mancano le mascherine

Sia Borrelli che Galera hanno denunciato la penuria di mascherine che ancora non bastano. Secondo Gallera le mascherine arrivate non sono idonee. Quelle arrivate sono molto simili ad un foglio di carta igienica che non assicurano la giusta protezione agli operatori sanitari. La risposta dal governo è stata che quelle sono le uniche al momento disponibili.