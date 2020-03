Coronavirus in Italia, primo caso in Abruzzo: nuovi contagi e aggiornamenti

Coronavirus in Italia, terzo caso in Abruzzo: nuovi contagi e aggiornamenti

Nuovi casi di contagio di coronavirus in Italia e conferme di voli fermi “per timore” da ogni parte del Mondo. Ecco gli aggiornamenti.

Il coronavirus in Italia non cessa la sua corsa e ora ci sono nuovi casi anche nelle Regioni del centro sud.

Primo caso in Abruzzo

In queste ore di grande tensione in ogni parte del mondo, si registra il terzo caso in Abruzzo. L’uomo ricoverato ora in isolamento all’ospedale di Pescara è risultato essere posivito anche al secondo test.

Leggi anche: Coronavirus, le novità sul Decreto Legge

L’uomo ha riferito di essere rientrato in Abruzzo a seguito di un viaggio di lavoro in Lombardia e di aver accusato praticamente subito i sintomi influenzali particolari.

Ma anche a Trieste e Udine si registrano nuovi casi, con risultato positivo ai test. La Regione stessa ha specificato:

“le persone risultate posivite sono state prese in carico dal servizio regionale e i campioni sono stati inviati all’istituto superiore della sanità”

Intanto alcuni italiani a New York sono rimasti bloccati all’aeroporto, dopo che il personale dell’American Airlines ha mostrato proccupazione per il possibile contagio. Fatti scendere dall’aereo ora sono stati dirottati su un volo Alitalia dopo l’intervento del Consolato.

Primo morto in Thailandia

Non solo Italia, perché anche la situazione nel Mondo sembra non essere sotto controllo. È stato registrato il primo caso in Thailandia con la morte di un uomo con gravi problemi e affetto dalla dengue:

“l’uomo era a rischio in quanto a contatto con delle persone cinesi”

La Corea del Sud intanto si sta muovendo contro l’epidemia, come da annuncio del Presidente Moon Jae-in. Tantissimi gli eventi cancellati e anche i voli per il Paese al fine di evitare un possibile contagio.

In aggiornamento