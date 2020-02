Coronavirus in Italia, primo caso in Piemonte: sale il numero dei contagiati....

Sale a 60 il numero dei contagiati da Coronavirus a Nord della penisola italiana. Conte ha deciso di prendere in considerazione misure straordinarie.

Il Coronavirus inciderà anche sulle attività produttive italiane. Interi comuni sono diventati città fantasma.

Il Covid-19 è arrivato

La corsa del Coronavirus non si arresta in Italia. Un uomo è stato ricoverato al San Raffaele di Milano come caso sospetto ma i primi test non sono congruenti e si dovranno aspettare altre prove. Intanto, un secondo milanese di 70 anni è risultato positivo ai test. L’uomo abita a Mediglia. Ora è ricoverato a Pavia.

A Torino è stato registrato il primo caso, un uomo di 40 anni che è entrato in contatto con il focolaio di Lodi e dintorni. Sarebbero, dunque, 59 le persone positive ai test: 46 in Lombardia e 12 in Veneto. Due le morti.

Il presunto paziente zero, ricoverato al Sacco, sta bene e tutti i test sono risultati negativi. Il contagio non sarebbe, quindi, partito da lui. Quindi, bisogna cercare di capire da chi è stato contagiato il trentott’enne ricoverato a Pavia. Al Sacco ci sono altri contagiati. Dalla zona di Codogno i contagi si sono allargati fino al pavese. Si tratta di due medici.

Nelle ultime ore, in Costiera Amalfitana, un uomo di Ravello è stato portato a fare il tampone per il virus poiché ha avuto a che fare con diversi turisti asiatici. Si tratta di un autista Ncc. Verrà trasferito a Napoli in un’autoambulanza speciale.

Un virus che incide sulle attività quotidiane

I rettori delle università ubicate in Lombardia hanno deciso di sospendere tutte le attività fino al 29 febbraio per riprendere il 2 marzo.

A Cremona, il Vescovo ha deciso di sospendere le messe per la giornata di domani. Ha affermato che è in via precauzionale, è meglio che i fedeli vivano la preghiera nelle proprie case come una cosa privata.

A Roma, nella sede della protezione civile, è in corso una conferenza straordinaria del Consiglio dei Ministri. Dalla conferenza dovrà emergere la strategia che l’Italia vorrà intraprendere.