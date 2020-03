Coronavirus in Italia, sale il bilancio dei morti: la situazione aggiornata dalla...

Mentre il governo sta valutando delle regolamentazioni più stringenti, sale il numero di morti da coronavirus.

C’è ancora troppa gente in giro durante questa pandemia da coronavirus.

Gli ultimi aggiornamenti in Italia

I guariti dal coronavirus sono 4440 persone, 33190 i contagiati. Sono 3405 i morti totali in Italia, una cifra che fa sì che il nostro paese abbia superato la Cina.

Sono tante le richieste da parte di sindaci e governatori regionali di misure più stringenti e controlli che limitino la mobilità delle persone. Le richieste, come ad esempio, l’impiego dell’esercito nelle strade, saranno valutate dai prefetti. Intanto, il Ministro Guarini ha dato il suo assenzo mentre il governo non si è ancora pronunciato. Le restrizioni ulteriori potrebbero riguardare anche gli orari di apertura dei negozi ancora aperti oppure il divieto assoluto di attività fisica all’aperto.

Azzolina ha affermato che potrebbe essere prorogata la chiusura delle scuole. Con la didattica online, intanto, ha affermato la ministra, si stanno facendo grandi passi avanti e l’anno scolastico potrebbe non essere a rischio. Le scuole saranno riaperte soltanto quando la situazione sarà in assoluta sicurezza.

Spaventano le ricadute economiche. Perciò, il decreto Cura Italia, sarà rimodulato. Il governo è ancora a lavoro per creare nuove misure ad aprile. Un esempio potrebbe essere la proroga per il provvedimento da 600 euro per gli autonomi.

In arrivo nuovi medici

Conte, intanto, ha annunciato l’arrivo in Lombardia e nelle zone più colpite di 300 nuovi medici provenienti da tutta Italia. Come si legge su TgCom24, Conte ha affermato: