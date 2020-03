Coronavirus in Italia, Ricciardi: “Sarà una lunga guerra”

Coronavirus in Italia, la situazione peggiora e ora le nuove misure restrittive lanciate dal Governo preoccupano. Ma per Ricciardi bisognerà tenere duro sino all’Estate.

La situazione coronavirus in Italia non sembra scemare e il Governo chiede a tutti di stare a casa e non muoversi.

Chiusure e aggiornamenti sul coronavirus in Italia

I contagi sono arrivati a oltre 12mila e il bilancio sale di ora in ora. Il nuovo decreto è in vigore sino al 25 marzo e prevede anche la chiusura delle attività e dei servizi che ad ora non risultano essere essenziali.

Il Premier Conte durante il suo discorso evidenzia:

“Presto ci riabbracceremo”

Le borse sprofondano e Ricciardi lancia un appello:

“È una lunga guerra che durerà sino a questa estate”

Walter Ricciardi – membro esecutivo Oms – durante il suo intervento alla trasmissione Agorà ha evidenziato di come questa terribile situazione non si potrà risolvere in poco tempo:

“È bene che ci cominciamo ad abituare. la sars che era meno contagiosa è durata sino a maggio-giugno. questa è più contagiosa e ho l’impressione che dovremmo arrivare all’estate”

Non solo, perché secondo lui saranno necessarie almeno due settimane per vedere gli effetti sul decreto:

“la prossima settimana speriamo si stabilizzino. ma vedrete che gli infetti aumenteranno negli altri paesi”

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha cercato di far capire alle persone di cosa sia veramente importante in questo momento di crisi: